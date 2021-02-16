Вдова Кобзона впервые рассказала о его тайном сыне

Вдова российского певца Иосифа Кобзона Нелли решилась раскрыть неожиданные факты из жизни артиста. Оказалось, у него был тайный приемный сын.

Так, эфире телеканала "НТВ" женщина отметила, что мальчик достался им ребенком. В настоящее время он живет в Армении, однако иногда приезжает в гости.

"Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын", – поделилась супруга артиста.

Нелли также призналась, что муж часто изменял ей, однако она прощала его.

"Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить, обожать, не критиковать, не спорить, не ссориться", – подытожила она.

Напомним, что Иосиф Кобзон – советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, музыкальный педагог. Герой Труда Российской Федерации. Народный артист СССР. Народный артист Украины. Он умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вдова Иосифа Кобзона Нелли заразилась коронавирусом и попала в больницу.