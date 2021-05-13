Василиса Фролова показала своего возлюбленного. Фото
Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно впервые стала мамой, посетила церемонию Yuna 2021 вместе со своим возлюбленным, телепродюсером Дмитрией Котеленцем.
Соответствующие кадры опубликовало издание Viva. По словам инсайдеров, с недавних пор пара больше не скрывает свои отношения (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На фото Фролова позировала в трендовом костюме в клетку, который состоит из пиджака с объемными плечами и юбки длины макси. Свой образ она дополнила красным клатчем и белыми туфлями на каблуке. В свою очередь возлюбленный звезды появился перед камерой в классическом черном костюме и белой рубашке.
Коротко о знаменитости:
Василиса Фролова – украинская телеведущая, модель и актриса. С 24 августа 2017 года является лицом и ведущей "Прямого" канала. Официально знаменитость никогда не была замужем. При этом она не скрывала, что у нее есть любимый мужчина – ее гражданский муж. 18 ноября 2020 года Фролова сообщила, что ждет первенца.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Василиса Фролова показала себя до и после родов. Звезда поделилась снимками, на которых позировала в одинаковой клетчатой пижаме.
Также Фролова рассказала о первых днях материнства. По словам знаменитости, весь спектр гормональных переливов дает возможность почувствовать себя и мрачным зомби, и самым свежим весенним цветком.