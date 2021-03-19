Василиса Фролова сравнила себя до и после родов. Фото
Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова показала себя до и после родов. Звезда поделилась снимками, на которых позировала в одинаковой клетчатой пижаме.
Соответствующий фотоколлаж Фролова опубликовала на личной странице в Facebook. На первом кадре она запечатлена с обнаженным животом на позднем сроке беременности, на втором – с новорожденным сыном Родионом на руках (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Две недели разницы", – написала Василиса.
Поклонники пришли в восторг от новой публикации Фроловой. Они засыпали знаменитость комплиментами.
"Замечательные фото на память! Вы прекрасны", "Боже, как это мило", "Красота", "Класс", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Василиса Фролова поделилась архивными снимками с фотосессии, когда еще была беременна первенцем Родионом.
Фролова рассказала о первых днях материнства. По словам знаменитости, весь спектр гормональных переливов дает возможность почувствовать себя и мрачным зомби, и самым свежим весенним цветком.