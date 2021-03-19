Василиса Фролова сравнила себя до и после родов. Фото

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова показала себя до и после родов. Звезда поделилась снимками, на которых позировала в одинаковой клетчатой пижаме.

Соответствующий фотоколлаж Фролова опубликовала на личной странице в Facebook. На первом кадре она запечатлена с обнаженным животом на позднем сроке беременности, на втором – с новорожденным сыном Родионом на руках (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Две недели разницы", – написала Василиса.

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Фроловой. Они засыпали знаменитость комплиментами.

"Замечательные фото на память! Вы прекрасны", "Боже, как это мило", "Красота", "Класс", – написали люди.

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