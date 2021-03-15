Фролова похвасталась нежной фотосессией, сделанной во время беременности

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова поделилась архивными снимками с фотосессии, когда еще была беременна первенцем Родионом.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала серию ярких фото, на которых позировала с красивой собакой темного окраса. Для съемки знаменитость выбрала длинное платье персикового цвета и объемное ожерелье на шею. Свой образ она дополнила нежным макияжем с использованием насыщенной розовой помады, волосы аккуратно зачесаны и собраны в хвост (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Когда я была беременна, меня часто упрекали в том, что я что-то слишком долго в положении. Поэтому я не публиковала все свои беременные снимки, чтобы не бесить. А теперь я в родильном и все спрашивают: "А что так долго?". Я должна показать вам еще много чего интересного", – подписала ведущая счастливые кадры.

Поклонники в комментариях пишут, что в период своей беременности Василиса выглядела просто потрясающе:

"Красивая счастливая мама", "Вы в этот период самая красивая за все года, что помню Вас!", "Вы очень классная", "Прелесть", "Какая счастливая".

Как сообщал OBOZREVATEL, Фролова – о первых днях материнства. По словам знаменитости, весь спектр гормональных переливов дает возможность почувствовать себя и мрачным зомби, и самым свежим весенним цветком.