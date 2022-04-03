'Ваше место там, где и русский корабль': украинцы осудили Акунина, пытавшегося 'отмазать' россиян от ответственности за войну

Российский писатель Борис Акунин выступил с критикой Запада касательно ограничений против РФ, заявив, что в войне в Украине виноват президент России Владимир Путин, а не обычные граждане. Украинцы осудили литературоведа за такую попытку "отмазать" россиян от ответственности за происходящее.

В Facebook Акунин отметил, что категорически не поддерживает бойкот российского книжного рынка, который запустил Стивен Кинг. По его словам, подобные шаги "только укрепляют путинскую диктатуру".

"Россия стремительно изолируется. Стена возводится с обеих сторон. Пару недель назад я получил письмо из моего британского литагентства. Там говорилось: "Учитывая ужасные события в Украине, вы, вероятно, предпочтете на время отказаться от публикации ваших книг в России". Я ответил, что нет, не предпочту. Я категорически не поддерживаю инициативу бойкота российского книжного рынка, запущенную Стивеном Кингом и подхваченную другими авторами", – возмутился он.

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Писатель также считает ошибкой решение Netflix и некоторых других мейджоров культурной сферы уйти из России.

"Подобные шаги только укрепляют путинскую диктатуру, работают на ее пропаганду, создающую у россиян ощущение, что весь мир против них. Мир не против россиян, мир против Путина, а он Кинга не читает и Netflix не смотрит. Не надо делать за диктатора его работу. Пусть он сам перекрывает культурные потоки и жители России знают: это Путин их обкрадывает, лишает книг, сериалов, музыки", – написал Акунин.

Украинцы возмутились такими заявлениями российского писателя, обвинив его и граждан РФ во многолетнем молчании, а значит – поддержании диктатуры власти.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Акунин сравнил Россию с островом, на котором свирепствует эпидемия, поражающая мозг и зрение граждан. Он считает, что людей, которые не верят в войну в Украине, нужно лечить, а противников путинского режима – спасать.

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