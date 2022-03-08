Акунин сравнил Россию с островом, где свирепствует эпидемия: людей нужно лечить и спасать

Популярный писатель из РФ Борис Акунин, который уже долгие годы живет за пределами родины, сравнил Россию с островом, на котором свирепствует эпидемия, поражающая мозг и зрение граждан. Он считает, что людей, которые не верят в войну в Украине, нужно лечить, а противников путинского режима – спасать.

Такое заявление автор известных исторических романов разместил в своем Telegram-канале. Он отметил, что россияне, которые не поддерживают разрушительную и убийственную войну РФ против Украины, находятся в большой опасности.

"Россия стремительно превращается в остров. Есть Большая Земля – и есть кусок суши, на котором осталось много живых людей, в том числе для меня очень важных. Я знаю, как им плохо. На острове свирепствует эпидемия. Она поражает мозг, и у заболевших нарушается зрение. Белое видится им черным, черное – белым, а на лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z. Тех, у кого иммунитет к этой заразе, выслеживают. Они в еще большей опасности", – написал Акунин.

Видео дня

Как и многие известные представители оппозиционного движения в стране-агрессоре, писатель в растерянности. Большое количество населения РФ верят пропаганде, которую вещают федеральные каналы и пресса, поэтому называют войну "спецоперацией", а видео бомбардировок городов – фейками. Акунин считает, что таких людей нужно лечить.

"Наблюдать за этим со стороны невыносимо. Что делать – пока непонятно. Но лечить первых и спасать вторых необходимо. Всё время только об этом и думаю", – подытожил деятель.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі obozrevatel. Не ведіться на фейки!