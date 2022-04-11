'Вань, давай помолимся!' Жена Решетника рассказала, как их сыновья реагируют на реалии войны

Жена известного украинского телеведущего и шоумена Григория Решетника рассказала, как подслушала разговор сыновей – восьмилетнего Вани и четырехлетнего Димы – перед сном. Средний ребенок предложил старшему помолиться, чтобы ночью не было воздушной тревоги.

Об этом Кристина Решетник рассказала на личной странице в Instagram. Со звездным супругом и тремя маленькими сыновьями она переехала на время войны из Киева в Ивано-Франковск, однако и там семье не удалось спрятаться от взрывов и сирен.

Жена телеведущего порадовала подписчиков теплыми фото своих детей. На снимках братья улыбаются и обнимают друг друга. Несмотря на такую приятную картинку, мальчики очень обеспокоены тем, что не могут вернуться домой, поэтому каждое утро они начинают с вопроса: "Когда закончится война?" Кристина признается, что с трудом подбирает слова для ответа, однако как настоящая мама старается соблюдать спокойствие и излучать уверенность.

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Чтобы ночью не просыпаться от сигнала воздушной тревоги и не бежать в укрытие, дети решили перед сном попросить об этом Бога.

"Вань, а давай помолимся, чтобы сегодня ночью не было сирен". Подслушала вчера перед сном, как общались братья Решетники. Реалии настоящего... Пусть дети Украины живут в мире!", – поделилась Кристина.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Маша Ефросинина не смогла "привыкнуть" к войне и постоянно пребывает в состоянии горя. Также трудности с пониманием происходящего есть у ее младшего ребенка, 7-летнего Саши, которому может понадобиться помощь специалиста. Подробнее – в нашем материале.