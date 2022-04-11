'Почему русские плохие? Когда закончится война?' Маша Ефросинина призналась, что ее 7-летнему сыну нужна помощь психолога

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина не смогла "привыкнуть" к войне и постоянно пребывает в состоянии горя. Также трудности с пониманием происходящего есть у ее младшего ребенка, 7-летнего Саши, которому может понадобиться помощь специалиста.

Об этом и многом другом знаменитость рассказала во время передачи "СЛАВА+" на "Люкс ФМ". По словам Ефросининой, она каждый день слышит от сына вопросы, связанные с войной России против Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Ежедневно 7-летняя головка не может понять, как это – убивать людей", – поделилась Маша.

Телеведущей приходится объяснять сыну, почему они не могут поехать домой, цела ли квартира и что будет завтра.

"А когда закончится война, почему русские плохие? Они же говорят с нами на одном языке" и так далее. Весь набор вопросов который всем хорошо понятен", – добавила Ефросинина.

Маша уточнила, что вывезла детей в Варшаву, Польша, когда принимала участие в телемарафоне. Она пошла на такой шаг из соображений безопасности.

Телеведущая также призналась в переживании, что ее младшему ребенку, вероятно, понадобится помощь специалиста в связи возможной психологической травмой от войны.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина эмоционально прокомментировала пропагандистское сообщение российского певца Николая Баскова и ложь ему подобных путинистов. Звезда разгромила утверждение исполнителя о "российской правде", назвав диктаторский режим в РФ – извращением.