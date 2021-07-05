Валерий Меладзе назвал Полякову фриком и сравнил ее с Сергеем Зверевым. Видео

Популярный российский исполнитель Валерий Меладзе признался, что считает украинскую певицу Олю Полякову фриком по той причине, что она позволяет себе слишком вызывающее поведение. Речь о ней зашла, когда во время интервью певца попросили прокомментировать секс-скандал с его братом Константином Меладзе.

Артист решил дать честный ответ на поставленный вопрос, заявив, что на последней их встрече Полякова его просто шокировала. Он даже сравнил украинскую звезду с шоуменом Сергеем Зверевым (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я помню ее. Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев", – объяснил свою точку зрения Меладзе.

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Кроме того, Валерий Меладзе заявил, что его брат Константин никаким образом не мог быть замешан в секс-скандале с Ани Лорак. Певец отметил, что "Костя настолько тонкой душевной организации человек, что не станет к кому-то приставать".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова рассказала о домогательствах со стороны Меладзе и записала видео в поддержку Ани Лорак. Она заявила, что верит Ани Лорак, а других представителей шоу-бизнеса призывает не молчать о таких ситуациях, а говорить о них открыто.