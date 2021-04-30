Полякова рассказала о домогательствах со стороны Меладзе и записала видео в поддержку Ани Лорак

Украинская исполнительница Оля Полякова записала видео-поддержку в адрес певицы Ани Лорак, которая ранее заявила о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. Так, Полякова призналась, что столкнулась с аналогичной ситуацией.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она добавила, что верит Ани Лорак, а других представителей шоу-бизнеса призывает не молчать о таких ситуациях, а говорить о них открыто.

"Я бы хотела записать пост-поддержку певицы Ани Лорак, которая в одном из своих откровенных интервью намекнула о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду хотя бы по той причине, что я сама получала предложение подобного рода от этого же человека. Я бы хотела попросить других звезд не говорить, что это неправда, а позволить этой правде звучать! Потому что молчание будет поощрять такое поведение мужчин", – разоткровенничалась певица.

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Напомним, певица Ани Лорак призналась, что однажды продюсер Константин Меладзе предлагал помочь ей с карьерой, но взамен просил определенную плату. По словам артистки, мужчина испытывал к ней симпатию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак оправдалась за слова о домогательствах со стороны Меладзе. Так, она сказала, что поклонники и журналисты неправильно все поняли.