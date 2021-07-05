Валерий Меладзе назвал истинную причину развода с первой женой: все начало ломаться. Видео

Известный российский певец Валерий Меладзе заявил, что его отношения с первой супругой Ириной начали рушиться гораздо раньше, чем у него появилась симпатия к экс-солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой. По словам артиста, в какой-то момент они с Ириной перестали понимать друг друга.

Этим откровением исполнитель поделился в программе "Осторожно: Собчак" (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы). Меладзе уточнил, что на начальном этапе отношений с бывшей возлюбленной они хорошо ладили и понимали друг друга с полуслова, однако вскоре все это исчезло.

"С бывшей супругой Ирой у меня много пройдено не только в несчастье, но и много прекрасного. Был период, когда нам было вместе хорошо и было понимание. Потом все начало ломаться. Кто-то сейчас думает, что я оправдываюсь. Но у нас несколько раньше начали ломаться отношения с ней, чем я встретил Альбину, – объяснил подробнее Меладзе.

Видео дня

Сама же Джанабаева призналась, что ей пришлось поставить Меладзе перед выбором "или я, или жена". Альбине было невыносимо слышать в свой адрес обвинения о том, что она разбила семью, будучи при этом близкой подругой Ирины. По словам артистки, никакой дружбы между ними точно не было.

Напомним, что в 2014 году певец зарегистрировал брак с Альбиной Джанабаевой. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни. В мае 2019 года Джанабаева сообщила, что они с мужем планируют родить третьего ребенка, а также рассказала, что они любят проводить семейный отдых либо во Франции, либо в Испании.

(width) 100%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерий Меладзе показал фото со старшим сыном. Черно-белый кадр артист опубликовал на личной странице в Instagram по случаю 17-го дня рождения парня. Так, на снимке отец и сын сидят в одинаковой одежде и одной и той же позе.