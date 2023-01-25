Вакарчук рассказал, какую музыку слушают защитники на фронте: каждое свое выступление я заканчиваю только одной песней

Знаменитый украинский музыкант Святослав Вакарчук с 24 февраля 2022 года активно ездит по прифронтовым зонам, где выступает перед бойцами ВСУ. За время полномасштабной войны он провел больше 170-ти концертов для защитников.

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В интервью каналу "Факти ICTV" фронтмен группы "Океан Ельзи" рассказал, какие песни слушают военные на фронте. Также артист поделился, что поет для местных жителей деоккупированных городов и сел, куда он приезжает после освобождения, или для людей в населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами.

"Все зависит от обстоятельств и от того, кто слушает. Если ты приезжаешь, условно, в Херсон или Изюм, или Николаев. В Харьков... Вспоминаю первые месяцы войны, выступления в метро. Когда ты приезжаешь к обычным людям, на улице, метро, в дома культуры, они хотят слышать песни, что называются "на слуху", чтобы попеть. Я помню, как мы вместе пели "Червону руту" в Изюме. Вспоминаю, а у меня мурашки бегают по коже. Это было меньше недели после освобождения Изюма, и мы все вместе пели и "Червону руту", и "Ой чий то кінь стоїть", другие народные песни", – прокомментировал музыкант.

Приезжая на передовую или близко к передовой, как отметил Вакарчук, он понимает, что его слушателям не хватает вдохновляющих текстов.

"Как правило, я там пою, возможно, не самые популярные песни "Океана Эльзы", а те, как мне кажется, которые подходят к ситуации: "Еверест", "Коли ми станем собою", всегда пою новую написанную песню "Місто Марії" о защитниках Мариуполя", – поделился артист.

Вакарчук раскрыл, что заканчивает все эти выступления, а их было больше 170-ти, одной и той же песней.

"Это очень большое количество концертов. И все я их заканчиваю песней "Все буде добре". Всегда", – подчеркнул исполнитель.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Вакарчук посетил освобожденный Херсон. Он спел знаменитую композицию "Човен" прям на Антоновском мосту, который ежедневно страдает от обстрелов оккупантов. Как сообщил певец, выход на него строго запрещен.

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