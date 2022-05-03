Вакарчук поставил на место Новгородцева, который 'не представляет книгу по квантовой физике на украинском языке'

Украинский певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук отреагировал на скандальное высказывание 81-летнего российского журналиста и музыканта Севы Новгородцева. Последний, упоминая о ненависти украинцев к российским оккупантам, заявил, что она коснется всех русскоязычных граждан и отобразится на культуре. Затем добавил, что не представляет себе учебник по квантовой физике на украинском языке.

Об этом он заявил в эфире "Лучшее радио Израиля" 1 мая. При этом Новгородцев добавил, что украинский язык мелодичный, но в нем нет "инструментария", который есть в других языках, в том числе в русском.

В Instagram-stories Вакарчук жестко ответил артисту, указав на то, что первый учебник по квантовой физике был написан еще в 60-х годах прошлого века. Более того, пособие было написано украинским физиком-теоретиком, доктором физико-математических наук Аббой Глауберманом.

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"По нему учился еще мой отец, Иван Александрович Вакарчук, который, к слову, написал еще одну книгу по квантовой механике", – написал лидер "ОЕ".

Также он добавил, что после 24 февраля – полномасштабного вторжения РФ в Украину, не представляет российского рока. По его словам, рок – это музыка свободы.

"Я вот не представляю себе, как после 24 февраля рок-музыка – музыка свободы, будет звучать на русском языке? Может Сева Новгородцев знает?" – отметил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук потроллил крейсер "Москва", посланный на острове Змеином. Он опубликовал пророческое фото на фоне билборда.