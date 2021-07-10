Вакарчук на Atlas Weekend стал на колени перед 23-летней Мусиенко. Фото и видео

Украинская группа "Океан Эльзы", фронтменом которой является Святослав Вакарчук, поздно вечером 9 июля исполнила свои легендарные хиты на главной сцене Atlas Weekend 2021. Фестиваль проходит с 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ. К публике вышла и молодая исполнительница Виталина Мусиенко, с которой Вакарчуку приписывают роман.

Когда певица появилась на сцене, музыкант, вероятно, из-за волнения раньше времени начал петь первый куплет, а в финале выступления даже стал перед девушкой на колени. Происходящее на сцене удалось снять на видео корреспонденту OBOZREVATEL, работающему на фестивале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Ранее Вакарчук в эксклюзивном комментарии рассказал нам, что на самом деле объединяет его с бывшей участницей вокального шоу "Голос країни". Журналист нашего издания задал музыканту вопрос о 23-летней Мусиенко, Вакарчук первым делом упомянул их творческое сотрудничество.

"Она с нами выйдет на сцену как специальный гость. В одной или двух песнях, как настроение будет, – заявил музыкант. – Она очень талантливая девочка. Надеюсь, что у нее все будет очень хорошо с точки зрения будущей сольной карьеры. Мы поддерживаем активные творческие отношения".

На вопрос о личных связях Вакарчук ответил неохотно: "Это слухи глупые, их не надо комментировать. Я взрослый человек".

К слову, Виталина Мусиенко принимала участие в вокальном шоу "Голос країни" и была в команде Вакарчука. Она ездила с музыкантом в его гастрольный тур с новым проектом "Оранжерея". На сцене артисты нежно держались за руки и обнимались.

Напомним, Вакарчук недавно развелся с Лялей Фонаревой. Пара прожила вместе более 20 лет.

"Океан Эльзы" – украинская рок-группа, создана 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук. В их репертуаре есть композиции, ставшие классикой национальной поп-музыки: "Холодно", "Відпусти", "Без бою", "Друг", "Обійми", "Там де нас нема", "Квітка".

Смотрите, как "Океан Эльзы" зажгла на Atlas Weekend 2021:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчука, которого ранее заметили во Львове с якобы новой возлюбленной, заявили, что на самом деле это была его дочь Диана Фонарева. Как оказалось, девушка является декоратором, стилистом в проекте "Оранжерея".