Вадим Лисица назвал нацотбор 'страшным позором': скорее всего, от Украины на Евровидение-2022 никто не поедет

Известный музыкальный продюсер Вадим Лисица убежден, что на международный конкурс Евровидение-2022 от Украины не поедет никто. Он заявил, что в скандале с нацотбором виновата не певица Alina Pash (Алина Паш), ездившая в Крым, а скорее "Суспільне", которое придумало "идиотские правила".

Соответствующее заявление Лисица сделал в комментарии 24 каналу. Музыкальный продюсер назвал махинации менеджеров Alina Pash с недостоверной справкой от пограничников "абсолютным идиотизмом", но претензий к певице он не имеет.

"Как они вообще могли допустить Alina Pash к конкурсу, если не проверили, была или не была она в Крыму, как она туда доехала – через Россию или через Украину?", – сказал Вадим Лисица об организаторах нацотбора.

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Лисица не понимает, почему других артистов, которые однажды упоминались с поездками в РФ, дисквалифицировали на старте, а в ситуации с Алиной Паш так "затянули". Однако о каких исполнителях шла речь, он не сказал, чтобы они не были втянуты в скандал.

"Мы все рискуем, что получится так, как тогда, когда была MARUV, когда все отказались и не поехал никто. Честно, эти правила идиотские... Мы сами себе выстреливаем в ногу с этими правилами", – сказал Вадим Лисица.

Продюсер считает, что во всей этой ситуации ответственность должно нести "Суспільне" и команда, занимающаяся национальным отбором.

"Скорее всего, никто никуда не поедет. Это страшный позор. Это позор всей системе, которая там образовалась", – высказался Лисица.

Он также раскритиковал публичный скандал "Суспільного" Kalush Orchestra, отметив, что откровенно удивлен тому, что артисты самостоятельно добиваются правды, хотя у них есть продюсер Ваня Клименко. По словам Вадима Лисицы, в свое время, когда у его артистов были проблемы, он решал их, а не они сами.

"Почему они сами бегают и решают эти вопросы? Для меня это странно", – задался вопросом Лисица.

Напомним, что Alina Pash (Алина Паш), победившая в национальном отборе на Евровидение-2022, отказалась от участия в песенном конкурсе. Оскандалившаяся из-за Крыма артистка сняла свою кандидатуру из-за того, что не хочет быть частью "грязной истории". В пятницу, 18 февраля, назначено внеочередное заседание "Суспільного", на котором решится судьба Украины на конкурсе в Турине.

Коротко о знаменитостях:

Alina Pash (Алина Паш) – родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Вадим Лисица – украинский продюсер, звукорежиссер и музыкальный продюсер проекта "Х-фактор". Родился в 1975 году в Запорожье. Переехав в Киев, стал работать концертным директором музыкальной группы "Гавана", был продюсером певицы Алены Петровой, вскоре стал саундпродюсером группы "Потап и Настя". Также продюсировал телепроект "Фабрика звезд". В 2009 году стал продюсером певицы Alyosha. Сотрудничал с MOZGI Entertainment, а позже привел в центр Мишель Андраде.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что блогер Сергей Стерненко якобы "слил" все поездки и перелеты Алины Паш за пределы Украины с 2015 по 2016 год.