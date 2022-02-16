Летела в Крым из Москвы. Стерненко слил маршрут поездок Alina Pash за границу в 2015-2016 годах

Активист и блогер Сергей Стерненко якобы "слил" все поездки и перелеты Алины Паш (Alina Pash) за пределы Украины с 2015 по 2016 год. Из собственных источников ему стало известно, что в оккупированный Россией Крым певица попала на самолете российских авиалиний, что нарушает закон Украины.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале STERNENKO. В нем автор расписал все даты и страны, где, по словам его информатора, побывала исполнительница (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Итак, в списке, представленном Сергеем Стерненко, 11.04.2015 года Алина Паш ездила из Ужгорода в Словакию, а через 5 дней улетела из Киева в Тбилиси.

11.08.2015 она из Киева отправилась на самолете в Москву, утверждает блогер. Также в сообщении говорится, что 12.08.2015 из Москвы певица прилетела в оккупированный Крым, а уже 14.08.2015 из Домодедово вернулась в столицу Украины.

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Кроме этого Сергей Стерненко обнародовал и другие поездки звезды за два года, о которых активист узнал из собственных источников. Среди них путешествия в: Варшаву, Барселону, Кипр, Турцию, Венгрию и т.д.

С полным списком можно ознакомиться ниже

Отметим, что в других случаях артистка путешествовала законно и избегала пересечения российских или крымских границ.

Автор призвал "Суспільне" дисквалифицировать Алину Паш на основании предоставленной информации и обратился к артистке.

"Не стоит думать, что ты самая умная и что Photoshop тебе поможет. Украинцы не идиоты, а правда всегда выходит на поверхность", – закончил Сергей Стерненко.

Коротко о звезде:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесло участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, Alina Pash не смогла доказать, что попала в Крым через КПВВ "Чаплинка", ведь ГПСУ удалила соответствующие данные. В связи с этим артистка самостоятельно отказалась от участия в Евровидении 2022 года.