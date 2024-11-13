В Южной Корее нашли тело 39-летнего актера Сон Дже Рима: он оставил предсмертную записку

Южнокорейский актер Сон Дже Рим, звезда дорами "Солнце в объятиях Луны", погиб в возрасте 39 лет. По данным полиции Сеула, знаменитость была найдена мертвым в своем доме 7 ноября.

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Его тело нашел друг, пришедший в квартиру около 12:30, чтобы пообедать с Соном, пишет Daily Mail. На месте происшествия было найдено "письмо на две страницы". Полиция заявила, что "нет никаких признаков преступления". Причина смерти Сона пока не известна.

Семья актера сообщила в заявлении информационному агентству Yonhap, что они проведут небольшие похороны в Сеуле для членов семьи, которые состоятся 14 ноября. Звезда корейских дорам дебютировал в фильме "Актрисы" в 2009 году, а затем стал известным благодаря роли верного охранника короля в шоу "Солнце в объятиях Луны" в 2012 году. Сон также снялся в реалити-шоу "Мы поженились" в 2014 году, а также в таких комедийных драмах, как "Крутые ребята", "Горячий рамен", "Вдохновляющие поколения", "Две недели", "Тайная мать" и "Королева Ву".

Недавно 39-летний актер сыграл главную роль в мюзикле "Версальская роза", его последнее выступление состоялось 13 октября. Поклонники поделились своей скорбью из-за смерти Сона в социальных сетях – один написал, что не может поверить в его смерть, а другой добавил, что эта новость их "расстроила и шокировала". "Случился еще один ужасный инцидент, и еще один молодой артист умер слишком рано", – написал третий, намекая на ряд южнокорейских знаменитостей, ушедших из жизни за последние годы.

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