Мадонна бросила младшего на 38 лет бойфренда-футболиста: инсайдер назвал причину

Всемирно известная певица Мадонна разошлась с 28-летним футболистом Акимом Моррисом после нескольких месяцев романа. Причиной якобы стала разница в возрасте, ведь артистке 66 лет, а ее бойфренд на 38 лет моложе.

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Эту информацию подтвердил изданию Daily Mail человек из ближайшего окружения Мадонны. Зато фанаты еще неделю назад забили тревогу, ведь во время выборов президента США на избирательном участке увидели артистку без избранника.

По словам инсайдера, пара разошлась в конце октября и никому об этом не сообщала.

"Мадонна столкнулась с той же проблемой с этим мальчишкой, что и со всеми своими последними мужчинами. Разница в возрасте стала проблемой. Они походят с разных временных периодов. Мадонна чувствовала, что Аким имеет блуждающий взгляд, потому что он так и делал", – засвидетельствовал анонимный источник.

Инсайдер предположил, что отношения между певицей и футболистом ухудшились после того, как они отправились в путешествие в конце лета.

"Когда кругосветное путешествие прекратилось, восхищение также прекратилось. Однако, к счастью, похоже, что разрыв не был очень драматичным. В конце концов, все пошло своим чередом, и нет никаких обид или драматизма. Просто пришло время, чтобы они разошлись. Аким сейчас живет на острове, а Мадонна, очевидно, в своей студии UES работает над байопиком", – отметил инсайдер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мадонна впервые сообщила о том, что встречается с Акимом Моррисом на свой день рождения. Ее "застукали" папарацци, когда она держалась за руки со своим новым бойфрендом. Всё время отношений она не скрывала свою личную жизнь и публиковала в соцсетях общие фото.

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