Проклятие президентов США: американские лидеры, чья жизнь и смерть были невероятно трагическими

О судьбоносных совпадениях в биографиях американских лидеров уже не одно столетие ходят загадочные легенды. От Авраама Линкольна и Джона Кеннеди, чьи жизни трагически оборвались, до Рональда Рейгана и Джорджа Буша, переживших не одну попытку покушения.

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Любители истории связывают инциденты с мистикой и известной "легендой Текумсе". Многие из них повлияли на президентство глав США. В частности, термин 39-го американского президента Джеймса Эрла Картера, известного как Джимми Картер, характеризовался рядом неудач. Ушедший из жизни 29 декабря 2024 года политический деятель и лауреат Нобелевской премии мира прожил дольше, чем любой глава государства в истории. К моменту смерти ему было 100 лет.

Неудачи Картера

39-й глава Соединенных Штатов Джимми Картер столкнулся с масштабными вызовами во время своего президентства с 1977 по 1981 годы, которые биографы часто зовут неудачами. Администрация политика намеревалась решить экономические проблемы, характеризовавшиеся высоким уровнем инфляции в стране, безработицей и энергетическим кризисом. Нефтяной кризис 1979 года, спровоцированный Иранской революцией, обострил экономические трудности и привел к дефициту топлива, что вызвало возмущение избирателей.

Внешняя политика Картера также была связана со значительными провалами, особенно во время захвата заложников в Иране, когда 52 американских дипломата и граждане США содержались в неволе в течение 444 дней. Этот инцидент нанес серьезный урон президентской репутации и стал причиной поражения Джимми Картера на выборах 1980 года.

Проклятие Текумсе

Вызовы судьбы американских президентов часто ассоциируют с "проклятием Текумсе" – известным поверьем, согласно которому руководители Белого Дома, избранные годы, которые делятся на 20, обречены столкнуться с трудностями или даже умереть на должности. Корни легенды тянутся из пророчества коренного населения Америки, связанного с Текумсе – лидером шауни, якобы проклявшим тех, кто выступал против его народа. К жертвам проклятия часто приписывают Линкольна и Рузвельта, Кеннеди и других.

Стоит отметить, что не все президенты, избранные в соответствующие годы, испытали такую судьбу. Например, Рональд Рейган, начавший срок в 1980-м, пережил покушение на убийство. Многие историки рассматривают проклятие больше как случайное совпадение, однако легенда остается интригующей частью фольклора.

Убийство Линкольна

Первым и одним из самых известных убийств американского президента стала трагедия, связанная с 16-м главой США Авраамом Линкольном. Накануне смерти политик и его супруга договорились посетить театр, однако вскоре возлюбленная политического деятеля предложила перенести пересмотр пьесы. Линкольн возразил, что стало судьбоносным решением – 14 апреля 1865 года он был застрелен Джоном Уилксом Бутом, симпатиком Юга. Злоумышленник попал в жертву, когда тот сидел в президентской ложе. Вскоре Линкольна отвезли в соседний пансион, где он скончался на следующее утро, 15 апреля 1865 года.

Скандалы и смерть Джеймса Гарфилда

Президентство 20-го главы Белого Дома Джеймса Гарфилда, вступившего в должность в 1881 году, трагически оборвалось из-за его убийства. 2 июля того же года в политика попали двумя пулями, когда он находился на железнодорожной станции Балтимор-Потомак, – одна попала в руку, другая в спину.

Убийцей оказался Шарль Гито – 39-летний вашингтонский юрисконсульт французского происхождения, которого описывали как эмоционально неустойчивую личность. Вероятной причиной покушения считают то, что Гарфилд отказался назначить француза на консульский пост в Европе. После трагедии президент боролся за жизнь в течение 10 недель, однако врачи не смогли найти металлическую пулю, повредившую органы.

Термин Гарфилда характеризовался громкими скандалами, связанными со взяточничеством. Будучи главой бюджетного комитета, политика обвинили в получении взятки от компании "Кредит Мобайлер", занимавшейся строительством трансконтинентальной железной дороги. По имеющимся данным, за деньги американец якобы представил гарантии компании на государственные средства, которые должны были направить на развитие строительства.

Еще одно обвинение Гарфилда касалось незаконного лоббирования интересов компании-подрядчика, стремившейся получить государственный заказ на строительство дорог в Вашингтоне. Политик все упреки отвергал, хотя однажды все же признал, что получил определенную денежную сумму от компании "Кредит Мобайлер".

Громкое убийство Кеннеди

Убийство 35-го президента Джона Кеннеди произошло 22 ноября 1963 года. Политик был застрелен, когда ехал в кортеже через площадь Далласа вместе с женой. Роковые выстрелы были произведены с шестого этажа Техасского школьного книгохранилища Ли Харви Освальдом. В Кеннеди попали две пули, одна из которых оказалась смертельной, и он был объявлен мертвым по прибытии в Мемориальную больницу Паркленда.

Освальд был арестован вскоре после убийства, но через два дня его убил владелец ночного клуба Джек Руби, прежде чем он смог предстать перед судом. Убийство шокировало мир и породило многочисленные конспирологические теории, которые ставили под сомнение, действовал ли Освальд сам или был частью большого заговора.

Два покушения на Рузвельта

Не обошло несчастье 32-го американского президента Франклина Рузвельта – во время пребывания в должности политика было совершено два покушения. 15 февраля 1933 года, незадолго до инаугурации, Рузвельт пережил покушение в Майами: Джузеппе Зангара, итальянский иммигрант, произвел несколько выстрелов в политического деятеля. Хотя Рузвельт не был ранен, стоявший рядом мэр Чикаго Антон Чермак получил смертельное ранение. Зангара был быстро арестован, осужден и казнен в марте 1933 года.

В 1934 году был раскрыт сговор, в котором участвовали члены ультраправой группы. Злоумышленники планировали убить Рузвельта и заменить его военной диктатурой. Хотя заговор так и не свершился, он стал жутким напоминанием об угрозах, с которыми Рузвельт столкнулся во время своего президентства, особенно со стороны экстремистских группировок.

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