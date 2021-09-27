В Японии казнят 74-летнюю 'черную вдову': травила мужей цианидом. Фото

Один из самых длинных судебных процессов в Японии может закончиться смертельным приговором для 74-летней Чисако Какехи. Ее обвиняют в трех хладнокровных убийствах и одном покушении с целью получить наследство своих любовников.

Об этом сообщает CNN, отмечая, что суд отклонил последнюю апелляцию. Женщина трижды меняла свои показания. Сначала она убеждала, что невиновна, потом сказала, что убивала из-за ненависти, а в конце и от этих слов отказалась.

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Чисако задержали в 2014 году, но виновной в убийствах ее признали только в 2017. Японка добавляла цианид в пищу жертв, или смешивала ядовитые капсулы с таблетками.

Впервые Какехи попыталась убить своего 78-летнего любовника Тосиаки Суехиро в 2007 году. Покушение не удалось, ведь мужчина вышел из дома, где неравнодушные прохожие вызвали ему скорую. Отравление спровоцировало слепоту, однако Тосиаки умер от другой болезни через полтора года.

Второй жертвой стал 71-летний мотоциклист Масанори Хонду. Мужчина умер в 2012 году, упав с мотоцикла после обеда с цианидом. На тот момент они встречались год, но свидетели вспоминали, что за два месяца до инцидента Чисако встречалась с другими мужчинами.

Уже через год убийца отравила 75-летнего Минору Хиоко, который только вылечился от рака легких. Во время госпитализации женщина запретила реанимировать пострадавшего, поэтому он скончался в больнице через час.

Через два месяца после похорон Какехи снова вышла замуж за 75-летнего японца и завела еще одного любовника. Новоиспеченный муж умер в 2013 году, но его смерть заинтересовала правоохранительные органы. Они признали этот случай странным, поэтому было проведено расследование.

При вскрытии специалисты обнаружили в организме мертвеца цианид, а полицейские нашли в доме Чисако закопанный пакетик с ядом. По версии следствия, преступления были совершены ради материальной выгоды, ведь женщина получила в наследство почти 200 млн грн (800 млн иен).

Какехи искала себе любовников через японское брачное агентство. Все они жили в разных городах и не имели между собой ничего общего, кроме существенных сбережений.

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