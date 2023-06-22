В выпускных мантиях: Мадонна показала редкое фото своих приемных дочерей-двойняшек

64-летняя американская поп-певица Мадонна редко показывает своих детей аудитории. Она предпочитает не рассказывать об их воспитании и следит, чтобы папарацци не "слили" случайное фото в сеть. Однако вокалистка решила похвастаться успехами своих приемных дочерей, продемонстрировав 19 миллионам фолловеров кадр со Стеллой и Эстер.

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Снимок девочек-двойняшек многодетная мама разместила в Instagram-stories. На нем 11-летние наследницы позировали в выпускных мантиях и академических шапочках. В руках школьницы держали букеты цветов и лучезарно улыбались (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Две королевы! Поздравляю с выпуском!" – написала Мадонна. К слову, Стелла и Эстер, как и другие приемные дети звезды, – уроженки африканского государства Малави. Девочкам было пять лет, когда знаменитость удочерила их. Она увидела малышек в приюте и сразу влюбилась в них. Как известно, мать двойняшек скончалась через неделю после родов, а бабушка не смогла их содержать.

Напомним, поп-королева имеет двух биологических детей – Лурдес Леон от американского фитнес-тренера Карлоса Леона и Рокко Ричи от британского режиссера Гая Ричи, а также четверых приемных.

Дэвид Банда стал вторым сыном Мадонны и режиссера Гая Ричи и их первым усыновленным ребенком. Он увлекается футболом. Мерси Джеймс – второй приемный ребенок семьи Чикконе-Ричи. Девушка любит играть на фортепиано и заканчивает школу. Эстер и Стелла – младшие дети певицы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, экс-супруга Мадонны Шона Пенна поймали на романтическом свидании с украинской актрисой. Ольга Коротяева родом из Черкасс, но уже долгое время живет в Америке. В 2011 году она работала телеведущей на канале "Украина".

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