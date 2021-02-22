В Украину не пустили российского актера. Видео

Российскому актеру Артему Черненко запретили въезжать в Украину сроком на три года. Это связано с тем, что он незаконно посещал временно оккупированный Крым.

Как стало известно, мужчина прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказали изданию "Интерфакс-Украина", это был российский актер Артем Черненко.

Так, в аэропорту его задержали и провели беседу. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал временно оккупированный Крым.

В результате Черненко запретили въезд в Украину на три года.

Отметим, что Артем Черненко снимался в таких картинах как "Любовная сеть", "Слава", "Красные горы" и "Чкалов".

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали и не пустили в Украину российскую блогершу, которая ранее посещала временно оккупированную территорию Крым. Это произошло во время оформления пассажиров авиарейса, который прибыл из Турции.

Также в аэропорту "Борисполь" задержали двух граждан Российской Федерации, прибывших авиарейсом из Турции. Их не пустили в Украину из-за посещения своего времени оккупированного Крыма. Одним из россиян оказался известный в РФ рок-музыкант и актер Петр Мамонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину. Это случилось после того, как он прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска.