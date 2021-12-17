В Украине продают билеты на концерт Шуфутинского: пустят ли его в страну
Организаторы концерта скандального шансонье Михаила Шуфутинского продолжают продавать билеты на его выступление в Киеве, хотя пересечь украинскую границу российский артист не сможет. В Государственной пограничной службе подтвердили, что певцу будет запрещен въезд в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма.
Официальное решение пограничники примут, когда артист попытается попасть на украинскую территорию. Об этом OBOZREVATEL рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он сообщил, что информации о незаконном посещения Шуфутинским Крыма предостаточно.
"Поэтому в случае, если российский певец захочет приехать в Украину, его ждет отказ. Для этого есть все основания", – заявил Демченко.
Отметим, что анонсированный сольный концерт под названием "За милых Дам, или 30 лет спустя" назначен на 8 марта 2022 года. Шуфутинский, как заявили организаторы, выступит в столичном Дворце спорта.
При этом на портале Concert.ua выступление российского певца назвали "мегапопулярным событием". На сайте до сих пор можно купить билеты на сольник Шуфутинского, которые обойдутся как минимум в несколько сотен гривен.
Самые дорогие билеты, которые доступны в продаже, – места в VIP-партере за 5 990 гривен. Самый бюджетный вариант – места в крайних боковых секторах за 590 гривен.
На портале ничего не сказано о том, что Шуфутинский нарушал украинское законодательство и ездил на оккупированный полуостров. Скорее всего, организаторам известно об этих фактах, но об этом предпочли умолчать.
Напротив, в анонсе российского артиста назвали "известнейшим исполнителем шансона в истории отечественной эстрады". Эстрада какой страны имеется в виду, не уточняется.
Видеоанонс киевского концерта, записанный артистом для организаторов:
Напомним, что Шуфутинский попал в "Чистилище" волонтерского сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины.
В Госпогранслужбе ранее заявляли, что данные о незаконных поездках артиста в Крым у ведомства есть, в том числе из открытых источников.
Коротко о знаменитости:
Михаил Шуфутинский – 73-летний советский и российский эстрадный певец, пианист, музыкальный продюсер.
Лауреат премий "Шансон года". В 2013-м стал заслуженным артистом Российской Федерации.
В 1981 году вместе со своей семьей эмигрировал в США. С 1990-го начал ездить на родину с концертами. Только в 2003 году вернулся обратно в Россию на постоянное место жительства.
Как писал OBOZREVATEL, в Украину также собрался скандальный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко). Несмотря на протесты активистов во время его последней поездки в страну исполнитель хочет провести два концерта – в Киеве и Харькове.