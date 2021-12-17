В Украине продают билеты на концерт Шуфутинского: пустят ли его в страну

Организаторы концерта скандального шансонье Михаила Шуфутинского продолжают продавать билеты на его выступление в Киеве, хотя пересечь украинскую границу российский артист не сможет. В Государственной пограничной службе подтвердили, что певцу будет запрещен въезд в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма.

Официальное решение пограничники примут, когда артист попытается попасть на украинскую территорию. Об этом OBOZREVATEL рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он сообщил, что информации о незаконном посещения Шуфутинским Крыма предостаточно.

"Поэтому в случае, если российский певец захочет приехать в Украину, его ждет отказ. Для этого есть все основания", – заявил Демченко.

Отметим, что анонсированный сольный концерт под названием "За милых Дам, или 30 лет спустя" назначен на 8 марта 2022 года. Шуфутинский, как заявили организаторы, выступит в столичном Дворце спорта.

Видео дня

При этом на портале Concert.ua выступление российского певца назвали "мегапопулярным событием". На сайте до сих пор можно купить билеты на сольник Шуфутинского, которые обойдутся как минимум в несколько сотен гривен.

Самые дорогие билеты, которые доступны в продаже, – места в VIP-партере за 5 990 гривен. Самый бюджетный вариант – места в крайних боковых секторах за 590 гривен.

На портале ничего не сказано о том, что Шуфутинский нарушал украинское законодательство и ездил на оккупированный полуостров. Скорее всего, организаторам известно об этих фактах, но об этом предпочли умолчать.

Напротив, в анонсе российского артиста назвали "известнейшим исполнителем шансона в истории отечественной эстрады". Эстрада какой страны имеется в виду, не уточняется.

Видеоанонс киевского концерта, записанный артистом для организаторов:

Напомним, что Шуфутинский попал в "Чистилище" волонтерского сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины.

В Госпогранслужбе ранее заявляли, что данные о незаконных поездках артиста в Крым у ведомства есть, в том числе из открытых источников.

Коротко о знаменитости:

Михаил Шуфутинский – 73-летний советский и российский эстрадный певец, пианист, музыкальный продюсер.

Лауреат премий "Шансон года". В 2013-м стал заслуженным артистом Российской Федерации.

В 1981 году вместе со своей семьей эмигрировал в США. С 1990-го начал ездить на родину с концертами. Только в 2003 году вернулся обратно в Россию на постоянное место жительства.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину также собрался скандальный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко). Несмотря на протесты активистов во время его последней поездки в страну исполнитель хочет провести два концерта – в Киеве и Харькове.