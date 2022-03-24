В Украине предложили отобрать гражданство у Ани Лорак и других звезд-предателей

Катерина Малай
Люди
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В Украине предложили отобрать гражданство у Ани Лорак и других звезд-предателей
nosound
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Украинская певица Анастасия Приходько высказала предложение лишить гражданства Ани Лорак, которая своим молчанием одобряет убийства соотечественников армией российских оккупантов. Фанаты звезды поддержали инициативу исполнительницы и добавили, что следует отобрать право называться украинцем у каждого, кто предал интересы своего государства.

Пользователи сети считают, что пропагандистам или "молчунам" нужно навсегда запретить въезд в Украину. Соответствующее сообщение появилось на странице Приходько в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица прокомментировала действия черновицкой общины, которая из Аллеи звезд убрала именную звезду Ани Лорак за безразличие к судьбе собственного народа.

"А почему только звездочку? А лишить звания? А впаять за измену Родине? Я бы еще гражданства лишила. Тогда она всплывет с украинскими песнями и будет рассказывать, как она любит Украину. Вспомните позже... Действуйте сейчас, сейчас именно то время, когда все нужно расставить по местам", – написала знаменитость.

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Анастасия Приходько высказала предложение лишить гражданства Ани Лорак

В комментариях Анастасию Приходько поддержали и предложили дополнительные "санкции" для Лорак и всех других украинских звезд, одобривших кровавую политику Путина.

"Я бы вообще ей запретила пересекать границу с Украиной", "Всех предателей оставить гражданство и запрет въезда на территорию Украины", "Будет плакать, что я не могла иначе поступить... Лишить ее всего надо, и пожизненно запрет на въезд в Украину", – говорится в сообщениях.

В комментариях Анастасию Приходько поддержали
Комментаторы предложили дополнительные "санкции"

Как сообщал OBOZREVATEL, Латвия внесла в "черный список" более 20 российских звезд, поддержавших войну в Украине. Перечисленным знаменитостям нельзя будет пересекать границу.

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