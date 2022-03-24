Латвия внесла в 'черный список' более 20 российских звезд, которые поддержали войну в Украине

Министерство иностранных дел Латвии внесло в "черный" список более 20 российских звезд, поддержавших оккупацию Крыма и захватническую политику Путина на прокремлевском мероприятии на стадионе "Лужники". Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевич подчеркнул, что список будет дополняться и дальше.

В него будут попадать все звезды, которые, несмотря на здравый смысл, оправдывают убийство людей и транслируют пропаганду Москвы. Соответствующее сообщение появилось на сайте Delfi Showtime (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что лицам, ставшими персонами нон грата в Латвии, запретят въезд в страну.

"С учетом прокремлевского мероприятия, состоявшегося 18 марта в Москве на стадионе "Лужники", посвященном аннексии Крыма и поддержке военной агрессии России против Украины, министр культуры обратился с призывом в МИД рассмотреть включение в черный список участников мероприятия, установив для них запрет на въезд в Латвию", – говорится в материале издания.

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В частности, речь идет о: Полине Гагарине, Сергее Жукове, Алексее Потехине, Тимуре Юнусове, Николае Расторгуеве, Виталие Локтеве, Александре Ерохине, Сергее Перегудове, Дмитрие Стрельцове, Алексее Тарасове, Павле Сучкове, Алексее Кантуре, Наталье Подольской, Владимире Машкове, Дмитрие Певцове, Никите Михалкове, Илзе Лиепе, Викторие Цыгановой, Станиславе Михайлове, Валерие Гергиеве и др.

Все вышеперечисленные знаменитости в той или иной степени поддержали войну Путина в Украине и активно оправдывали ее в глазах россиян.

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