В Украине отменили концерт российского рэпера Джигана, выступавшего в Крыму

В Одессе отменили нашумевший концерт рэп-исполнителя Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна). Ранее артист должен был выступать на открытии ночного клуба "Queen".

Об этом написал Демьян Ганул на своей странице в Facebook. По предварительной информации, сейчас возле клуба практически нет людей – ни поклонников, ни активистов, которые планировали сорвать мероприятие.

"Друзья, по нашей информации концерт Джигана в Одессе отменили! Поздравляю всех причастных", – отметил Ганул в сети.

Напомним, в 2015 году Джиган давал концерты в оккупированном Крыму. Несколько месяцев назад он поддержал оккупацию украинских территорий и пел для Путина на концерте "воссоединения" в Москве.

Кроме того, Джиган дружит с российским рэпером Тимати (Тимур Юнусов), который не скрывает, что является сторонником политики Владимира Путина.

12 мая 2020 года Джиган официально помирился с Тимати, с которым у него до этого были разногласия. Оба артиста провели совместный прямой эфир в Instagram, где Денис рассказал зрителям о том, как лечился от наркотической зависимости в реабилитационном центре, о своем скандальном поведении в соцсетях, о новых творческих планах и многом другом. Также рэпер сообщил Тимати, что во время пребывания на реабилитации ему поставили 90 капельниц за 3 недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский рэпер и блогер Моргенштерн (Алишер Валеев), который ранее запланировал концерты в Украине в 2021 году, нанял адвоката, чтобы "добиться справедливости". По словам юриста Евгения Пронина, артиста внесли в список СБУ без оснований, так как "в Крыму он не был и политических взглядов не озвучивал".