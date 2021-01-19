В Украине хотят наказывать за сексизм: что это такое и как проявляется

Юля Ухина
Юля Ухина
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Что такое сексизм

Депутаты от фракции "Слуга народа" подали в Раду два законопроекта, которыми предлагается на законодательном уровне определить термин "сексизм" и наказывать за него штрафами, общественными работами или даже административным арестом.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет значение этого термина и историю его происхождения. Также узнайте как проявляется сексизм и какие его виды существуют.

Что такое сексизм

Сексизм – это дискриминация людей по признаку пола. Термин происходит от английского слова sex, что означает "пол".

Зачастую сексизм может сопровождаться другими проявлениями дискриминации, например, дискриминацией по возрасту, то есть эйджизмом ("ты же девушка, да еще такая молодая"), или по внешности, то есть лукизмом ("ты же мужчина, поэтому должен выглядеть грубовато").

Что такое сексизм
Откуда взялся сексизм

Понятие "сексизм" ввели феминистки на Западе в 60-е годы. Традиционно оно применяется именно в отношении женщин. Считается, что исторически у мужчин априори больше социальных привилегий.

Феминистки убеждены, что в патриархальной системе координат ущемлена именно женщина, поэтому она является объектом пренебрежительного отношения. К примеру, мужчине никогда не скажут, что он плохо паркует машину в связи со своими вторичными половыми признаками.

Откуда взялся сексизм
Как проявляется сексизм

Дискриминировать по признаку пола могут не только на словах, то есть вербально, но и через иллюстративный материал, то есть визуально. Сексизм может транслироваться в виде "невинных" шуток, анекдотов, комедийных стендапов и прочего.

Как проявляется сексизм
Какие виды сексизма существуют

  • Враждебный: его суть заключена в названии. Агрессивное унижение человека по признаку пола. То есть когда, к примеру, говорят, что женщины – люди второго сорта.

  • Доброжелательная форма сексизма: когда с умилением воспевают женскую слабость и хрупкость или говорят, что женщина это воздушное существо, которое живет исключительно энергией мужских взглядов.

  • Внутренний – сексизм, направленный женщиной на саму себя. То есть когда женщина бессознательно защищает патриархальные устои общества, так как считает их единственно верными.

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