В "Слуге народа" решили наказывать украинцев за сексизм: что грозит нарушителям

Депутаты фракции "Слуга народа" предложили приравнять сексизм к мелкому хулиганству и наказывать за это штрафами, общественными работами или административным арестом.

Так, на сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона №4598, который на официальном уровне определит само понятие сексизма. Другой проект (№4599) прописывает виды ответственности за это нарушение. Оба документа направлено на рассмотрение в профильный комитет.

Под сексизмом предлагается понимать:

любые жесты, визуальные проявления, сказанные или написанные слова, практику и поведение, в основе которых идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и которые проявляются в публичной или частной сфере, в том числе в интернете, и приводят или провоцируют ущемление достоинства или прав человека;

создание угрожающей, враждебной, унизительной или обидной среды;

препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц;

поддержку и усиление любых гендерных стереотипов.

В частности, проявления сексизма хотят запретить во всех видах рекламы.

Как исключение из этого предлагается рассматривать:

специальную защиту женщин во время беременности, родов, грудного вскармливания;

обязательную срочную военную службу для мужчин;

разницу в пенсионном возрасте между мужчинами и женщинами;

особые требования к охране труда мужчин и женщин;

"позитивные действия".

В законопроекте отмечается, что на сексизм можно будет пожаловаться органам госвласти, местного самоуправления, Национальной полиции, Уполномоченному по правам человека. Также лицо может обратится в суд.

За проявление сексизма предлагают наказывать:

штрафом в 10-20 необлагаемых налогом минимумов (1700-3400 грн). За повторное нарушение – 6800 грн;

общественными работами в 30-40 часов (или 40-60 за второе нарушение);

административным арестом до 7 суток, если закон нарушается обвиняемым впервые, и до 15 суток при повторном нарушении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Рада готовит законопроект, который предусматривает наказание за подделку тестов на COVID-19.