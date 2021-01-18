В "Слуге народа" решили наказывать украинцев за сексизм: что грозит нарушителям

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Партия 'Слуга народа'

Депутаты фракции "Слуга народа" предложили приравнять сексизм к мелкому хулиганству и наказывать за это штрафами, общественными работами или административным арестом.

Так, на сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали проект закона №4598, который на официальном уровне определит само понятие сексизма. Другой проект (№4599) прописывает виды ответственности за это нарушение. Оба документа направлено на рассмотрение в профильный комитет.

Под сексизмом предлагается понимать:

  • любые жесты, визуальные проявления, сказанные или написанные слова, практику и поведение, в основе которых идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, и которые проявляются в публичной или частной сфере, в том числе в интернете, и приводят или провоцируют ущемление достоинства или прав человека;

  • создание угрожающей, враждебной, унизительной или обидной среды;

  • препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц;

  • поддержку и усиление любых гендерных стереотипов.

В частности, проявления сексизма хотят запретить во всех видах рекламы.

Как исключение из этого предлагается рассматривать:

  • специальную защиту женщин во время беременности, родов, грудного вскармливания;

  • обязательную срочную военную службу для мужчин;

  • разницу в пенсионном возрасте между мужчинами и женщинами;

  • особые требования к охране труда мужчин и женщин;

  • "позитивные действия".

В законопроекте отмечается, что на сексизм можно будет пожаловаться органам госвласти, местного самоуправления, Национальной полиции, Уполномоченному по правам человека. Также лицо может обратится в суд.

Авторы законопроекта

За проявление сексизма предлагают наказывать:

  • штрафом в 10-20 необлагаемых налогом минимумов (1700-3400 грн). За повторное нарушение – 6800 грн;

  • общественными работами в 30-40 часов (или 40-60 за второе нарушение);

  • административным арестом до 7 суток, если закон нарушается обвиняемым впервые, и до 15 суток при повторном нарушении.

Авторы законопроекта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Рада готовит законопроект, который предусматривает наказание за подделку тестов на COVID-19.

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