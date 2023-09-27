В Сумах похоронили известного модельера Петра Сороку: он одевал женщин со всей Украины

Во вторник, 26 сентября, в Сумах похоронили известного украинского модельера и предпринимателя, владельца одноименного бренда женской одежды Петра Сороку. Сердце дизайнера перестало биться 23 сентября. Ему было 60 лет.

Петр Николаевич родом из Житомирской области, но свое предприятие построил уже в Сумах. Дом Моделей Petro Soroka был основан в 1999 году и с тех пор одевал тысячи женщин со всей Украины. О похоронах модельера написали журналисты "Суспільне Суми".

Проститься с талантливым модельером и просто светлым человеком пришли его родные, друзья и коллеги. Дочь Анна работала на предприятии отца, который всему ее обучил.

Видео дня

"Он научил меня быть лидером. Я много проработала на предприятии. Он научил меня жизни. Он шил отличные вещи для женщин, вышиванки для мужчин, помогал ВСУ, когда началась война... Он сделал очень много дел. И для детей, для сирот. Его дело будет жить и его имя будет жить, потому что это – великий человек, таких людей нельзя забывать", – поделилась Анна Сорока.

Более того, Сорока рвался на фронт. Как рассказал пастор одной из религиозных общин Роман Вяткин, модельер хотел быть помощником капеллана и постоянно спрашивал, как можно ускоренно попасть к военным.

На странице бренда в Instagram также сообщили о большой утрате: "Из жизни ушел человек открытого и доброго сердца, активный и жизнерадостный... отец, дедушка, муж, брат, дядя и успешный предприниматель, внесший огромный вклад в украинскую модную индустрию".

В комментариях поклонницы одежды от Петра Сороки пишут, что его платья и костюмы – самые любимые в их гардеробе.

Между тем друзья и коллеги, которые виделись с модельером накануне его смерти, вспоминают, что Петр Николаевич был, как всегда, очень энергичным и жизнерадостным.

"Заезжал ко мне в гости веселый, задорный. Пытался что-то сделать. Куда-то спешил", – рассказал один из друзей дизайнера Александр Винник.

Как писал OBOZREVATEL, 11 сентября, скончался известный украинский музыкант, участник популярной группы "Степ" Владимир Ефимов, подаривший украинцам хит "Смажений кабанчик, курка з майонезом". Его смерть стала шоком для поклонников и знакомых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!