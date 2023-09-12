Умер Владимир Ефимов из группы 'Степ', который написал хит 90-х 'Смажений кабанчик, курка з майонезом'

Накануне, 11 сентября, умер известный украинский музыкант, участник популярной группы "Степ" Владимир Ефимов, подаривший украинцам хит "Смажений кабанчик, курка з майонезом". Его смерть стала шоком для фанатов и знакомых.

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Трагическую новость сообщила супруга звезды Оксана Довженко в Facebook. Она не раскрыла причину смерти. Из открытых источников известно, что исполнителю был 61 год (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня умер мой самый любимый и самый родной человек. Умер мой муж Владимир Ефимов", – говорится в посту.

В комментариях подписчики выразили сожаление и удивление, ведь совсем недавно артист не жаловался на здоровье.

"Что случилось, мы же разговаривали 4 дня назад и все было нормально?" "Как так? Почему? Оксаночка, мои соболезнования", "Ушел из жизни наш друг", "Очень жаль", – написали знакомые супруги.

На странице Оксаны Довженко есть видео, где музыкант еще недавно исполняет свой хит "Смажений кабанчик", играя на гитаре.

Украинская группа "Степ" из города Херсон была особенно популярна в 1990-е. Сергей Василенко, Андрей Череднюк и Владимир Ефимов гастролировали со своими песнями по всей Украине, где их радушно встречали слушатели.

В 2022 году группа "Степ" к своему 27-летию со дня основания завершила работу над новым альбомом, название которого "Країна Україна".

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