В возрасте 53 лет оборвалась жизнь российской юмористки Елены Рыбалко, наиболее известной аудитории по участию в команде Клуба веселых и находчивых "Утомлённые солнцем" вместе с Михаилом Галустяном и предателем Артуром Пирожковым (Александром Реввой). Она погибла 1 мая в результате страшного дорожно-транспортного происшествия в Сочи, РФ.

По данным росмедиа, смертельный инцидент произошел, когда Рыбалко переходила дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля Toyota вовремя не заметил артистку, поэтому не успел затормозить и сбил ее. В результате полученных травм юмориста погибла на месте.

Елена Рыбалко родилась 20 февраля 1973 года в городе Сочи. Она получила экономическое образование, однако весомую часть жизни посвятила творчеству. Рыбалко работала в сфере культурно-массового досуга, затем координатором по работе с творческой молодежью, а в 1996-м решила попробовать свои силы в КВН. Она без лишних усилий прошла отбор и впоследствии стала одним из самых узнаваемых "лиц" игры.

В 1998 году была создана команда "Утомлённые солнцем", которая принесла Елене Рыбалко популярность. Вместе со сторонником политики Кремля Михаилом Галустяном и предателем Артуром Пирожковым они отыгрывали на сцене различные номера, а в 2003-м стали чемпионами Высшей лиги. После этой победы артистка решила не развиваться в сфере шоу-бизнеса.

Рыбалко принимала участие исключительно в юбилейных играх, а последний раз выходила на сцену около 10 лет назад во время некой "встречи выпускников" КВН.

