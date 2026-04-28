Смерть в Африке вместо 'сладкой' жизни в РФ: умер блогер-предатель, который был депортирован из Польши и просил деньги на переезд в Москву

В Африке умер украинский блогер-предатель Андрей Багно. Он переехал в Кот-д'Ивуар ради любимой, с которой познакомился в интернете, и никогда не скрывал, что не хочет возвращаться в родную страну, более того, мечтал о жизни в России.

Видео дня

О смерти блогера сообщила его жена София в социальной сети TikTok. Она обнародовала ролик, где со слезами рассказала о потере, а на задний фон добавила фотографию покойного мужа из больничной палаты. В видео женщина не назвала причину смерти блогера, однако в комментариях написали, что во время прямого эфира она отмечала, что его не стало из-за малярии после укуса комара.

Стоит отметить, что около месяца назад Андрей Багно сам показывал последствия смертельно опасного заболевания. На ноге блогера появилась большая шишка, которая, по его словам, довольно сильно болела.

Что известно об интернет-деятеле

Андрей Багно познакомился со своей будущей женой Софией в 2020-м через социальные сети. Около года они встречались онлайн, а в течение этого времени блогер регулярно посылал младшей на 20 лет избраннице деньги на жизнь. В конце концов, он решил приехать к Софии в Кот-д'Ивуар и сыграть свадьбу.

Однако за 10 часов до церемонии женщина шокировала Багна признанием – она была беременной. Как рассказывал блогер в интервью одному из росмедиа, на Софию напали и изнасиловали, но она побоялась сообщить об этом избраннику. Она даже хотела сделать аборт, однако изменила решение и родила девочку Линду, которую воспитывала вместе с Андреем Багном.

Впоследствии у семьи возникли серьезные проблемы с работой. Соцсети перестали приносить Андрею Багно доход, ведь большинством его аудитории были россияне, которым ограничили доступ к TikTok, поэтому он начал просить у подписчиков деньги на закрытие базовых потребностей. Позже же Багно жаловался, что ему не подходит климат в Африке и не нравится местная еда, поэтому он просил помощи с переездом в Москву.

Иронично, что со временем Андрей Багно начал расхваливать свою жизнь. На вопрос подписчиков: "Хочет ли он вернуться домой?", блогер выдал, что не хочет в "концлагерь", а его дом там, где семья.

Кстати, в свое время Багно пытался исправить и свое финансовое положение, правда незаконным способом. Он рассказывал, что перевозил на арендованном авто людей из Беларуси до границы с Германией через Польшу. Как признавался блогер, он надеялся, что таким образом сможет хорошо заработать, ведь за нелегальное пересечение границы ему платили немало денег, но все сложилось инче.

Знакомая Андрея Багна рассказала пограничникам о его деятельности. Во время очередной перевозки блогера остановили в Польше и депортировали в Украину, где он, очевидно, не задержался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!