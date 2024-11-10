'В США за такое подали бы в суд'. Участница 'Холостяка-13' рассказала неожиданные детали о психологе, которая манипулировала девушками

Участница шоу "Холостяк 13" с Александром "Тереном" Будько Юлия Шкурлей, покинувшая проект в первом выпуске, рассказала неожиданные детали о работе с главным психологом реалити – Лилией Шакаловой. По словам девушки, общаться со специалистом было очень некомфортно, поскольку она агрессивно относилась к участницам и манипулировала ими.

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Об этом Шкурлей рассказала в эксклюзивном интервью Богдану Беспалову для OBOZ.UA. По мнению девушки, психологиня могла резко обращаться с претендентками на сердце "холостяка", чтобы раскрыть разные стороны их характеров.

"Я не уверена, что вообще кому-то может быть комфортно с Лилей. На этапе кастинга – это, пожалуй, такая психологическая стратегия – она была достаточно агрессивна ко всем и пыталась вывести на эмоцию. Я это понимаю. Ведь сценаристы хотят увидеть участниц в разных проявлениях, их характеры", – поделилась украинка.

Юлия Шкурлей вспомнила, что во время личного общения с участницами, Шакалова пыталась понять особенности каждой девушки. По ее словам, это было необходимо для "сортировки конфликтов".

"У меня с ней не было негативного опыта. Но я знаю, что другие девушки имели с ней проблемы. Я считаю, что где-то в Америке за такое уж можно было бы подать иск в суд. И не один. Лилия очень манипулировала собственными историями девушек , что нанесло им психологический удар. И я боюсь подумать, как она дальше работала с участницами. Потому что когда ты изолирован, когда ты "варишься" только в реалиях шоу, все эмоции связаны с проектом", – отметила девушка.

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