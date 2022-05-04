В США умерла известная девочка-мэм: ей было всего 16. Фото

В Соединенных Штатах Америки умерла участница конкурсов красоты, 16-летняя Кайлиа Поузи, в детстве прославившаяся забавным выражением лица, которое стало мемом. Сообщается, что подростка нашли мертвым в парке штата Вашингтон.

Сейчас делом занимается полиция, а официальная причина смерти не названа. Поговаривают, что школьница покончила с собой. Об этом пишут журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У меня нет ни слов, ни мыслей. Прекрасной крошки больше нет. Пожалуйста, дайте нам уединиться, пока мы оплакиваем потерю Кайлии. Моя крошка навсегда", – написала мама покойной в Facebook.

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В материале говорится, что правоохранительные органы прибыли в местный парк около 13 часов по местному времени 2 мая. Там будто бы уже некоторое время лежало тело девушки.

Как известно, 19 апреля звезда конкурсов красоты отпраздновала свое 16-летие, а через несколько дней после этого выпустилась из школы и красовалась на первом выпускном вечере.

Чем известна Кайлиа Поузи

Большинству американцев и иностранцев, не интересующихся детскими конкурсами красоты, Кайли попадалась на глаза в качестве мема в Интернете. Около 10 лет назад она приняла участие в талант-шоу "Малыши и диадемы", где камера запечатлела ее забавное хитрое выражение лица.

Зрителям так понравилась мимика маленькой красавицы, что скриншот передачи еще долго гулял по сети и использовался в различных ситуациях.

После этого талантливая американка продолжала участвовать в конкурсах красоты вплоть до самой смерти. Последнее для нее подобное мероприятие "Мiss Washington Teen USA" состоялось в феврале 2022 года.

Кроме того, Кайлиа развивала свои актерские способности. В 2018 году она сыграла роль Агнесс в фильме Netflix "Илай".

По словам матери, после окончания школы подросток планировала изучать авиацию в колледже и стать коммерческим пилотом.

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