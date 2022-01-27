Умер звезда сериала 'Район Мелроуз' Морган Стивенс

Американский актер и звезда сериала "Район Мелроуз" Морган Стивенс скончался в возрасте 70 лет. Тело знаменитости обнаружили правоохранительные органы в его квартире на кухне 26 января.

По предварительной информации, медики установили, что артист скончался по естественным причинам. Об этом сообщило издание TMZ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Согласно показаниям близкого друга, семья актера несколько дней не поддерживала с ним связь, однако не обращалась за помощью в полицию. Наряд к жилью покойного вызвал его сосед, заподозривший несчастье.

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"Его не видели и не слышали в течение нескольких дней, а потом сосед позвонил полиции чтобы проверить все ли в порядке", – рассказал информатор, приближенный к звезде.

Морган Стивенс родился 16 октября 1951 года в городе Ноксвилл. Широкому зрителю он стал известен благодаря таким сериалам, как "Район Мелроуз" и "Слава". Последней работой звезды стала роль в шоу "Крутой Уокер: Правосудие по-техаски".

Также сообщается, что в 90-х Стивенса арестовала и избила полиция из-за вождения в нетрезвом виде. После потасовки актера отпустили со сломанным носом, вывихом челюсти и поврежденными связками.

Ранее OBOZREVATEL писал, что скончался известный писатель Барри Крайер, которого называли "королем комедии". Ему было 86 лет.