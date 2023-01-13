В США госпитализировали единственную дочь Элвиса Пресли после остановки сердца: накануне приняла участие в премии ''Золотой глобус''

В США экстренно госпитализировали единственную дочь легендарного "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли. По предварительным данным, у 54-летней Лизы Марии Пресли в четверг, 12 января, произошла остановка сердца.

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Об этом сообщило издание TMZ. Как отмечается, женщину без сознания обнаружила ее домработница.

В это же время домой вернулся и ее муж, музыкант Дэнни Кио. Он сделал Лизе Марии сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли медицинские работники. После приезда скорой, медикам удалось восстановить пульс, после чего женщину госпитализировали.

В каком состоянии сейчас находится дочь известного певца пока не известно.

Инцидент произошел в доме Пресли и Кио в Калабасасе – городе, расположенном в округе Лос-Анджелес, Калифорния, запад США.

Еще в ночь на среду, 11 января, Лиза Мари Пресли сияла на дорожке премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Одним из победителей там стал, в частности, актер Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в одноименном фильме.

Лиза-Мария родилась в 1968 году, она единственная дочь Элвиса Пресли и Присциллы Пресли. Известна в качестве исполнительницы собственных песен.

Лиза Мария была замужем четыре раза. От брака с музыкантом Дэнни Кио у нее двое детей – Райли и Бенджамин. В 2020 году Бенджамина обнаружили с огнестрельным ранением в своем доме Калабасасе. В правоохранительных органах сообщили, что предполагаемой причиной смерти является самоубийство.

От четвертого брака с музыкантом Майклом Локвудом у нее также есть двое детей: девятилетние дочери-двойняшки Харпер и Финли. Также мужьями Пресли были Майкл Джексон и Николас Кейдж.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января скончалась одна из "большой шестерки" супермоделей Татьяна Патиц. Звезде подиумов 90-х было всего 56 лет.

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