Супермодель 90-х Татьяна Патиц умерла от рака в возрасте 56 лет

11 января скончалась одна из "большой шестерки" супермоделей Татьяна Патиц. Звезде подиумов 90-х было всего 56 лет.

Видео дня

О смерти легенды сообщается в журнале Vogue, на обложке которого неоднократно красовалась Патиц. Представители семьи объявили, что причиной смерти стал рак молочных желез, однако подробности пока не разглашаются.

Патиц называли "сиреной" за ее классические черты лица и отстраненную холодность. Она не раз становилась звездой показов Versace, Жана-Поля Готье и Chanel, появлялась на обложках Нarper's Bazaar, Elle, Marie Claire и многих других глянцев.

Модель часто появлялась в объективе культового фешн-фотографа Херба Ритца, а также считалась любимицей британского музыканта Джорджа Майкла, в клипе которого снялась.

Родилась Татьяна в семье эстонки и немца в Гамбурге. В 17 лет приняла участие в модельном конкурсе в Стокгольме, куда переехала ее семья, и заняла там третье место. В качестве приза юная Патиц получила поездку в Париж и контракт с агентством.

В 1985 году модель впервые снялась для обложки Vogue. Тогда её фотографировал немецкий фотограф Питер Линдберг. В 1988-м он пригласил Татьяну Патиц, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Линду Евангелисту и Кристи Тарлингтон для фотосессии, после которой их и стали называть "большой шестёркой" супермоделей.

Как писал OBOZREVATEL, 10 января в возрасте 78 лет скончался один из самых влиятельных в мире гитаристов Джефф Бек. Причиной смерти стал бактериальный менингит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!