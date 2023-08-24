'В слезах сползла по стене': Квиткова раскрыла болезнь сына и показала фото из больницы

Популярная украинская блогерша Дарья Квиткова, которая является победительницей девятого сезона шоу "Холостяк" и бывшей супругой его главного героя, телеведущего Никиты Добрынина, сообщила поклонникам неутешительные новости касательно здоровья ее с шоуменом двухлетнего сына. На днях маленького Льва госпитализировали в больницу с высокой температурой, которую звездная мама все никак не могла сбить.

Видео дня

Теперь же врачи назвали Квитковой диагноз сына – односторонняя пневмония. Сейчас мальчик с мамой проходит лечение на стационаре, он лежит под капельницами и до сих пор страдает от высокой температуры. Подробностями блогерша поделилась в InstaStories.

"Я просто в слезах сползла по стене, когда врач сказал, что у Льва подозрение на пневмонию и надо госпитализировать его... И да, у Льва односторонняя пневмония, поэтому сейчас он в больнице. Эти дни мы тусуемся так", – рассказала бывшая жена Добрынина.

При этом мальчик довольно мужественно справляется с больничными "испытаниями". Судя по снимкам, обнародованным Квитковой, Лев не теряет оптимизма , несмотря на большое количество препаратор, которые ему колют.

Квиткова отметила, что как только у сына не будет температуры, их смогут выписать.

"Надеюсь, что на днях мы со Львом вернемся домой", – поделилась звездная мама, после чего также поблагодарила подписчиков за поддержку и теплые пожелания Льву о выздоровлении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская комедийная актриса Виктория Булитко сообщила фанам, что у нее диагностировали болезнь Лайма. Звезда "Дизель Шоу" сразу после укуса клеща не сдавала паразита на анализ и чувствовала себя хорошо, однако вскоре ее состояние начало ухудшаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!