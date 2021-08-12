В школе называли секс-бомбой: что известно об убитой участнице шоу 'Панянка-Селянка'

Участница проекта "Панянка-Селянка" Татьяна Осадчая, которую жестоко убил муж, называла себя "супер-персиком". По словам ее подруги, она была очень вспыльчивым человеком, который мог высказать все, что думает.

В школьные годы Татьяну называли "секс-бомбой", так как у нее пышны формы. Подробней о погибшей киевской знаменитости – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказывала сама Татьяна, она очень гордится своей грудью и считает это "большим достоинством". Диеты женщина никогда не признавала, поэтому не сидела на них. Кроме того, Татьяна всегда мечтала найти своего идеального мужчину.

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"Рядом со мной должен быть сильный мужчина, мужественный, а не тряпка", – говорила женщина.

Татьяна жила в небольшой квартире в столице Украины вместе с собакой – английским бульдогом. Еще в школьные годы она мечтала заниматься маникюрами и спустя время ее хобби стало для нее работой.

Также Татьяна любила, чтобы на нее все обращали внимание. Таким образом она носила различные кепки со стразами и яркие корсеты. Погибшая при жизни увлекалась активными видами отдыха – любила кататься на байдарках.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве жестоко убили участницу проекта "Панянка-Селянка" Татьяну. Ее обнаружили мертвой в собственной квартире с многочисленными ножевыми ранениями. По предварительной информации, это совершил ее супруг.