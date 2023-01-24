В сети запустили фейк о смерти Тины Тернер: куча фанатов поверило

В сети распространились слухи о смерти культовой американской и швейцарской певицы Тины Тернер. Новость оказалось фейковой, однако сотни фанатов уже успели "попрощаться" с легендой.

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Как передает издание HITC, ложная информация набрала популярности, а интернет-пользователи, не проверив источник, поверили в нее. Однако Тина Тернер, к счастью, жива и здорова.

Слухи о смерти певицы распространились после того, как на YouTube-канале Celebrity Biographys опубликовали видео под громким названием "8 минут назад! Королева музыки Тина Тернер умирает в возрасте 83 лет. Боль слишком велика".

Такой сенсационный заголовок не оставил равнодушными сотни тысяч зрителей. Видео набрало больше 303 тысяч просмотров, с учетом того, что на канал подписано всего 6 тысяч пользователей.

Многие юзеры даже не стали смотреть видео до конца, а лишь "повелись" на резонансное название и начали цепочкой передавать фейк другим пользователям сети. Если же ознакомиться с другими роликами сомнительного YouTube-канала, то можно увидеть, что его авторы буквально "хоронят" всех знаменитостей подряд. Их "жертвами", помимо Тернер, стали Уилл Смит, Сильвестр Сталлоне, Кейт Уинслет и многие другие.

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