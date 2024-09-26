В сети захейтили Олю Полякову из-за поддержки квадробики: пусть дома делают, что хотят

Украинская певица Оля Полякова поддержала новый субкультурный тренд среди детей и подростков – квадробику. По мнению артистки дети могут делать, что захотят, и из-за своей позиции подверглась хейту.

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"Норм! Пусть делают, что хотят!" – именно так она ответила на вопросы коллеги Ирины Билык, это нормальное поведение детей и стоит ли переживать. И пока подписчики заслуженной артистки Украины делились на два лагеря – одни за, а другие против – со всего шоубиза только Оля Полякова в комментариях высказала свою позицию.

"Квадроберы – что это за странный тренд, в котором дети имитируют поведение животных, ползая на четвереньках?! Меня это беспокоит! Кто-то уже сталкивался с этим? Как считаете, стоит переживать, или это просто невинное развлечение?" – именно это интересовало Ирину Билык.

Неудивительно, что артистка решила посовещаться с фанатами, ведь сейчас воспитывает 8-летнего сына Табриза Ахмадова, которого может заинтересовать новый тренд.

На ответ Оле Поляковой, что это вполне нормально, посыпалась критика от подписчиков Билык, которые беспокоятся о последствиях квадробики. Интернет-пользователи также начали пропагандировать насилие и заявлять, что мнение инфлюенсера "вообще неуместно", якобы утверждая, что все единогласно должны быть против нового явления среди детей.

"У себя дома делайте, что хотите, но на улицу тогда не пускайте, когда им надоест вытворять дома. Тогда посмотрим на вас вашим "пусть делают, что хотят".

"Что вы мелете?"

"Так пусть вас треснут по лбу или отпустят, и будем смайлы ставить смешные, чего там..."

"У себя дома пусть делают, что хотят".

"Нифига не норм. Уже мир сошел с ума с толерантностью ко всему, это уже абсурд".

"Сегодня в Кривом Роге бросилось на велосипедиста, человек упал".

"Это ваше субъективное мнение, которое вообще здесь неуместно. Закройтесь дома и сидите".

"В психушке пусть делают, что хотят, а не среди людей".

"Один такой под колеса машины пригнул, имитируя кота".

Однако за сутки Олю Полякову поддержали более 160 человек, лайкая ее сообщение. Стоит отметить, что квадробинг, как и любое субкультурное явление, со временем либо поразительно снизит популярность, либо совсем исчезнет, оставшись только в памяти людей.

Напомним, квадробика – это один из трендов современных школьников, сочетающий имитацию различных звуков и движений, подражающих поведению животных. Особенностью этого движения стало передвижение детей на четырех конечностях и выполнение трюков вроде прыжков через препятствия или быстрого бега. Кто стал основателем тренда и стоит ли переживать родителям – читайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, где сейчас живут и чем занимаются двое детей Ирины Билык. Один из них давно не в Украине.

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