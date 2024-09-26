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В сети захейтили Олю Полякову из-за поддержки квадробики: пусть дома делают, что хотят

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,2 т.
В сети захейтили Олю Полякову из-за поддержки квадробики: пусть дома делают, что хотят

Украинская певица Оля Полякова поддержала новый субкультурный тренд среди детей и подростков – квадробику. По мнению артистки дети могут делать, что захотят, и из-за своей позиции подверглась хейту.

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"Норм! Пусть делают, что хотят!" – именно так она ответила на вопросы коллеги Ирины Билык, это нормальное поведение детей и стоит ли переживать. И пока подписчики заслуженной артистки Украины делились на два лагеря – одни за, а другие против – со всего шоубиза только Оля Полякова в комментариях высказала свою позицию.

В сети захейтили Олю Полякову из-за поддержки квадробики: пусть дома делают, что хотят

"Квадроберы – что это за странный тренд, в котором дети имитируют поведение животных, ползая на четвереньках?! Меня это беспокоит! Кто-то уже сталкивался с этим? Как считаете, стоит переживать, или это просто невинное развлечение?" – именно это интересовало Ирину Билык.

Неудивительно, что артистка решила посовещаться с фанатами, ведь сейчас воспитывает 8-летнего сына Табриза Ахмадова, которого может заинтересовать новый тренд.

В сети захейтили Олю Полякову из-за поддержки квадробики: пусть дома делают, что хотят

На ответ Оле Поляковой, что это вполне нормально, посыпалась критика от подписчиков Билык, которые беспокоятся о последствиях квадробики. Интернет-пользователи также начали пропагандировать насилие и заявлять, что мнение инфлюенсера "вообще неуместно", якобы утверждая, что все единогласно должны быть против нового явления среди детей.

  • "У себя дома делайте, что хотите, но на улицу тогда не пускайте, когда им надоест вытворять дома. Тогда посмотрим на вас вашим "пусть делают, что хотят".
  • "Что вы мелете?"
  • "Так пусть вас треснут по лбу или отпустят, и будем смайлы ставить смешные, чего там..."
  • "У себя дома пусть делают, что хотят".
  • "Нифига не норм. Уже мир сошел с ума с толерантностью ко всему, это уже абсурд".
  • "Сегодня в Кривом Роге бросилось на велосипедиста, человек упал".
  • "Это ваше субъективное мнение, которое вообще здесь неуместно. Закройтесь дома и сидите".
  • "В психушке пусть делают, что хотят, а не среди людей".
  • "Один такой под колеса машины пригнул, имитируя кота".
В сети захейтили Олю Полякову из-за поддержки квадробики: пусть дома делают, что хотят

Однако за сутки Олю Полякову поддержали более 160 человек, лайкая ее сообщение. Стоит отметить, что квадробинг, как и любое субкультурное явление, со временем либо поразительно снизит популярность, либо совсем исчезнет, оставшись только в памяти людей.

Напомним, квадробика – это один из трендов современных школьников, сочетающий имитацию различных звуков и движений, подражающих поведению животных. Особенностью этого движения стало передвижение детей на четырех конечностях и выполнение трюков вроде прыжков через препятствия или быстрого бега. Кто стал основателем тренда и стоит ли переживать родителям – читайте по ссылке.

В сети захейтили Олю Полякову из-за поддержки квадробики: пусть дома делают, что хотят

Ранее OBOZ.UA писал, где сейчас живут и чем занимаются двое детей Ирины Билык. Один из них давно не в Украине.

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