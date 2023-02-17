В сети высмеяли архивное видео с пением музыкального критика Сергея Соседова: и он был судьей вокальных шоу?

Скандально известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, который долгие годы занимал кресло судьи в украинских вокальных шоу, в частности "Х-Фактор" и "Шанс", стал посмешищем в сети. В Интернете завирусилось архивное видео с пением знаменитости, которое натолкнуло зрителей на вопрос: "Кто дал право Соседову оценивать вокал других людей?"

Видео дня

Как сообщается в описании, видео было записано в 1993 году. Новая волна популярности пришла к нему в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Для демонстрации своих вокальных способностей Соседов выбрал странный репертуар, который также вызвал вопросы у интернет-публики. Они предположили, что текст песни скандальный критик выдумывал на ходу. С импровизацией, к слову, получилось неплохо, чего нельзя сказать о самом голосе знаменитости.

Комментаторы под видео оставляли свои отзывы, вспоминая, как придирчиво оценивал Соседов участников вокальных проектов: "Ого... И это он сидит в жюри", "Три нет", "Какого черта он столько лет сидел в жюри, где исполняли песни?", "Я плавать не умею, но я тренер по плаванью", "И сам петь не могу и другим не дам", "Как он может кого-то критиковать после такого?", "И он еще умудрялся говорить гадости про действительно талантливый людей?", "У меня собака так не луну завывает иногда".

Отметим, Соседов, несмотря на долгие годы работы в Украине, поддержал террористическую войну и преступный путинский режим. Помимо прочего, он призвал бойкотировать пародиста Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову. Критик назвал соотечественников "позорными артистами", поскольку они осудили так называемую "спецоперацию" и эмигрировали из РФ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Игорь Кондратюк объяснил, почему украинофоба Сергея Соседова пригласили в жюри украинской программы "Шанс". Шоумен заявил, что музыкальный критик в проекте "играл определенную роль" и справлялся довольно неплохо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!