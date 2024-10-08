В сети вспомнили песню Тины Кароль, посвященную русским мужчинам: когда появилась Russian boy и стыдно ли артистке за нее

В те времена, когда создавать песни на русском языке и для российской аудитории было статусностью и уважением, Тина Кароль решила посвятить один свой трек мужчинам из страны, полной террористов. Так называемый хит под названием Russian boy вышел еще в 2005 году в рамках дебютного альбома артистки.

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В сети начались обсуждения творчества Тины Кароль и ее старых хитов после того, как певица в коротком интервью рассказала, что ей ни за одну свою песню не стыдно. О треке, посвященном "русским мальчикам" вспомнили в TikTok.

Ее спросили: "Есть ли песня, за которую стыдно?", на что Кароль лаконично ответила: "Нет".

После этого в видео вставили архивный кадр, где исполнительница объясняет, о чем поет: "Это новая песня Russian boy. Она о российских ребятах, о нашей русской душе". Происходило это более 10 лет спустя после обретения Независимости Украины во время проекта "Песня года 2005".

Она также прозвучала в украинском фильме Ивана Войтюка "Танго любви" в 2006 году. В ленте Тина Кароль играла главную роль и исполняла несколько скандальный трек.

В комментариях украинцы вступились за артистку. Многие считают, что певица забыла об определенной музыке своего раннего творчества, якобы ей "не стыдно" потому что просто не вспомнила, как пела о русских и своей "русской душе".

Некоторые также вспомнили, что в 2000-х к россиянам и их культурному продукту было положительное отношение и тогда мало кто думал, что РФ когда-нибудь начнет войну против Украины.

"Откровенно, мы все, в те времена, к России относились не так, как сейчас".

"Мне кажется, она даже не помнит о ней".

"Даже не слышала эту песню".

"А мы в школе стишки о Ленине рассказывали, что теперь с этим делать?"

"Ситуацию высосали из пальца. 2005 год, ну камон!"

"Она в секунду не вспомнила за эту песню. Нужно было спросить ''Вам не стыдно за песню Russian Boy?'' и не домахиваться к человеку".

Сейчас Russian Boy невозможно найти на музыкальных стриминг-сервисах Spotify и YouTube Music.

Стоит отметить, что Тина Кароль регулярно ходит на мирные акции в поддержку пленных военнослужащих и каждый день в своих соцсетях призывает фанатов подписывать петиции и участвовать в общественной жизни страны.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль прокомментировала слухи о своем романе с бизнесменом, который на 9 лет младше певицы.

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