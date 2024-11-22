В сети разнесли новый трек 'Супер мама' от автора 'Гарна українка я – я танцюю гопака': кто пишет эти ужасные тексты?

Трек "Супер мама" молодой украинской исполнительницы Юлии Лущинской, создавшей хит "Гопак", наделал шум в сети. Песня пришлась по душе далеко не всем слушателям, а наибольшей критике подвергся ее текст.

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Перед официальным релизом артистка поделилась фрагментом композиции на своей странице в TikTok. В комментариях под видео появилось немало негативных отзывов.

По мнению многих пользователей сети, у Юлии Лущинской достаточно неплохие вокальные данные, а вот ситуация с написанием текста намного хуже. Слушатели отметили, что слова песни слишком примитивны, а мотив композиции мало чем отличается от предыдущей работы.

"Лучше покупайте тексты песен, потому что это труба".

"Кто пишет эти ужасные тексты?"

"Голос хороший, но тексты песен желают лучшего".

"Честно, такие песни я сочиняла, когда мне было где-то 15 и думала, что прям хит будет. Песни на один стиль – набор слов. Возможно, действительно покупайте нормальные тексты и тогда будет хит".

"Девушка, поймите, ну нет у вас хороших песен. Голос есть и даже хороший. Лучше покупайте тексты песен и вам будет легче. Даже больше фанатов появится".

Однако нашлись и те слушатели, кому понравился трек "Супер мама".

"Очень драйвовая песня".

"Мне понравилась и песня, и клип".

"Гимн всех мам, песня в самое сердце".

Напомним, в прошлом году сетью активно распространялся трек Юлии Лущинской "Гарна українка я – я танцюю гопака". Он вызвал достаточно спорную реакцию в сети. Сначала композицию критиковали, а затем начали использовать для создания мемов.

Вирусной стала строка из песни "Коси заплела, вишиванку одягла. Гарна українка я – я танцюю гопака". Первоначально артистку обвиняли в шароварщине, ведь отечественным слушателям надоели песни о казаках, косах, борщах, гопаках и других вещах, которые примитивизируют нашу культуру. Позже движения Лущинской в клипе многим напомнили танец под российскую "Калинку-малинку", ставшую еще одним триггером для аудитории. Однако впоследствии гнев стих, а композиция превратилась в идеальную основу для многих мемов.

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