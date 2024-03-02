В сети распространили дипфейк украинского блогера, которая якобы рассказывает о любви к России и Китаю. Видео

Украинская блогер Ольга Лоек, проживающая в Мюнхене, рассказала о том, как ее лицо и голос использовали с целью распространения российской и китайской пропаганды. Ее подписчики нашли в сети десятки аккаунтов, где дипфейки с внешностью украинки рекламировали товары из РФ или утверждали, что дружба между Россией и Китаем будет продолжаться вечно.

Лоек была в шоке от находки, о чем рассказала на своем YouTube-канале. Как оказалось, за каждой фейковой героиней стоит собственная история.

Например, одну из них зовут Эйприл и по легенде она проживает в Китае уже восемь лет. Клон украинки свободно общается на китайском, ведь когда-то она училась в местном университете.

После завершения учебы Эйприл, представленная россиянкой, решила остаться. В своих видео она рассказывает голосом Ольги, что дружеские отношения между Россией и Китаем – это навеки. Она также обожает свою "новую" страну проживания.

Другой дипфейк по имени Наташа – 31-летняя гражданка РФ в Китае, рекламирующая российские продукты. В роликах она говорит, что в то время, когда все отвернулись от России, Китай остается надежным партнером.

Именно поэтому китайцам следует поддерживать российскую экономику и помогать "братьям". К слову, на Наташу подписано 140 тысяч человек.

Ольга Лоек продемонстрировала десятки таких аккаунтов. Все они – рупоры пропаганды. Некоторые клоны прославляют местную культуру и призывают китайцев жениться на россиянках. "Если ты женишься на российской женщине, она будет стирать белье, готовить, мыть посуду каждый день, – говорится в ролике. – А также родит столько детей, сколько пожелаешь".

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