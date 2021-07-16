Фотограф отомстил блогеру и опубликовал кадры без фотошопа

Российская Instagram-блогер с ником barbie90_60_90, которая демонстрирует на своей странице пикантные кадры с "идеальными формами", попала в скандал. В соцсетях слили ее реальное фото в купальнике без фотошопа.

Девушка прислала фотографии со съемки профессиональному ретушеру, чтобы подкорректировать фигуру. Мастер выполнила свою работу, но блогер отказалась платить. Об этом сообщил Telegram-канал Yobajur.

Insta-модель показывает в сети картинку богатой жизни, фото роскошных путешествий и вечеринок в ночных клубах, однако она не удосужилась заплатить ретушеру.

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Девушка, которая редактировала кадры, пригрозила, что выложит снимки без фотошопа в сеть. "Через 14 дней я написала, если не заплатит, то буду использовать ее фотографии, как пример работы до и после". – рассказала монтажер. Блогер заявила в голосовом сообщении, что подаст в суд.

На странице фотомодели более 23 тысяч подписчиков. Девушка испугалась хейтеров и сделала аккаунт в соцсетях частным.

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