В сети появились новые фото и видео украинок, которых арестовали в Дубае
В сети опубликовали личные фото из Instagram молодых девушек, которые позировали обнаженными на балконе отеля в Дубае.
Так, 20-летних украинок Яну и Диану можно узнать по татуировкам. Об этом пишет издание Daily Mail, которое и нашло аккаунты (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Запечатлены на кадрах и Екатерина Кащенко, которая работает визажистом, и Софья Ткачук.
Среди толпы арестованных моделей была и 20-летняя Татьяна Борисенко. Она родом из Киева, где тоже работала визажистом. Девушка в личном блоге в социальных сетях активно делилась снимками и stories из Дубая.
Марианне Федчук из Ужгорода чуть больше 20 лет. Украинка также показывала свою жизнь в Эмиратах, регулярно публикуя свежие фотографии.
Видео с обнаженными девушками на балконе появилось в сети в субботу, 3 апреля, поздно вечером. Для правительства ОАЭ такое поведение стало настоящим шоком. Натурщиц уже арестовали, теперь им грозит крупный штраф и заключение до шести месяцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Одной из арестованных в Дубае девушек за откровенную съемку на балконе отеля оказалась украинка Яна. Ее брат заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается.
Также инцидент с арестом молодых девушек может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года.
В Дубае по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии задержаны не только 40 девушек, но и IT-предприниматель Алексей Концов родом из Иваново (Россия).