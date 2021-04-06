В сети появились новые фото и видео украинок, которых арестовали в Дубае

Любовь Блажко Люди 12:12, 6.04.2021 Обновлено: 12:47, 6.04.2021

В сети опубликовали личные фото из Instagram молодых девушек, которые позировали обнаженными на балконе отеля в Дубае.

Так, 20-летних украинок Яну и Диану можно узнать по татуировкам. Об этом пишет издание Daily Mail, которое и нашло аккаунты (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Запечатлены на кадрах и Екатерина Кащенко, которая работает визажистом, и Софья Ткачук.

Среди толпы арестованных моделей была и 20-летняя Татьяна Борисенко. Она родом из Киева, где тоже работала визажистом. Девушка в личном блоге в социальных сетях активно делилась снимками и stories из Дубая.

Марианне Федчук из Ужгорода чуть больше 20 лет. Украинка также показывала свою жизнь в Эмиратах, регулярно публикуя свежие фотографии.

Видео с обнаженными девушками на балконе появилось в сети в субботу, 3 апреля, поздно вечером. Для правительства ОАЭ такое поведение стало настоящим шоком. Натурщиц уже арестовали, теперь им грозит крупный штраф и заключение до шести месяцев.

Екатерина Кащенко была арестована в Дубае.
Daily Mail
Украинка Софья Ткачук была еще одной из моделей, которых арестовали.
Daily Mail
Украинка Яна позировала обнаженной на балконе.
Daily Mail
Украинка Диана позировала обнаженной на балконе.
Daily Mail
Украинка Диана была арестована в Дубае.
Daily Mail
Одна из украинских моделей, которая была задержана.
Daily Mail
Одна из украинских моделей, которая была арестована.
Daily Mail
Марианна Федчук из Ужгорода.
Daily Mail
Марианна Федчук из Ужгорода была задержана.
Daily Mail

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