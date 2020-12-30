В сети показали трогательное новогоднее поздравление сына Меган Маркл и принца Гарри

В сети опубликовали милую запись с новогодним поздравлением сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи. Так, это произошло во время подкаста Archewell Audio на сервисе Spotify, с которым герцоги подписали контракт.

Соответствующее видео разместили на странице в Twitter. Запись растрогала поклонников Маркл и принца Гарри (чтобы посмотреть ее, доскролльте до конца страницы).

Так, на видео слышно, как принц обращается к своему сыну со словами: "Ты можешь говорить в него (микрофон)".

Затем малыш начал повторять за родителями поздравление с Новым годом. Кроме того, в записи слышно, как Арчи смеется, а вместе с ним радуются его родители.

Стоит отметить, что пользователей сети очень развеселило видео. Они остались в восторге от такого новогоднего поздравления и смеха малыша Арчи.

"Это был смех счастливого ребенка", "Арчи такой счастливый. Мне нравится его смех", "Его голос такой милый", "Мне нравятся детские голоса, его звучит так мило", – пишут люди в комментариях.

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