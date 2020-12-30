У мережі показали зворушливе новорічне привітання сина Меган Маркл і принца Гаррі

У мережі опублікували милий запис із новорічним привітанням сина принца Гаррі і Меган Маркл Арчі. Так, це сталося під час подкасту Archewell Audio на сервісі Spotify, з яким герцоги підписали контракт.

Відповідне відео розмістили на сторінці у Twitter. Запис зворушив шанувальників Маркл і принца Гаррі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на відео чути, як принц звертається до свого сина зі словами: "Ти можеш говорити в нього (мікрофон)".

Потім малюк почав повторювати за батьками привітання з Новим роком. Окрім того, в записі чутно, як Арчі сміється, а разом із ним радіють батьки.

Варто зазначити, що користувачів мережі дуже розвеселило відео. Вони були в захваті від такого новорічного привітання і сміху малюка Арчі.

"Це був сміх щасливої дитини", "Арчі такий щасливий. Мені подобається його сміх", "Його голос такий милий", "Мені подобаються дитячі голоси, його звучить так мило", – пишуть люди у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL: