В сети показали 'тайные' комнаты Букингемского дворца. Фото

В сети опубликовали снимки, на которых продемонстрировали комнаты и планы этажей лондонского дома королевы Елизаветы II. Так, там есть 52 королевские и гостевые спальни, 188 комнат для персонала и 78 ванных.

При входе в центральный блок Букингемского дворца расположена большая лестница, устланная роскошной красной ковровой дорожкой и портретами королевской семьи. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Через коридор от большой лестницы находится зеленая гостиная, которая служит огромной прихожей в Тронный зал, где герцог и герцогиня Кембриджские позировали для своей официальной семейной фотосессии после свадьбы в апреле 2011 года.

Центральное место в тронном зале занимает пара тронных стульев, известных как стулья поместья, которые использовались для церемонии коронации королевы в 1953 году. Также есть стулья, сделанные для коронации короля Георга VI, и единственное тронное кресло, сделанное для королевы Виктории в 1837 году.

Также в лондонском доме королевы есть музыкальная комната – место, где королева Виктория и принц Альберт провели много времени, играя на пианино. На сегодняшний день комната используется как место встречи высокопоставленных гостей.

Бальный зал – самый большой из государственных залов, строительство которого было завершено в 1855 году во время правления королевы Виктории. На сегодняшний день эта комната используется для официальных целей, в том числе для государственных банкетов.

Государственная столовая находится на втором этаже центрального блока.

Regency Room – королевская комната, которая имеет зеленую и золотую цветовую схему и была показана на многих официальных фотографиях монарха и рождественских трансляциях. В комнате также есть элегантные диваны, зеленые ковры, два письменных стола и традиционный белый камин, сверху которого виднеются старинные часы.

Белая гостиная: в эту комнату королева обычно входит во время официального приема, проходя через огромную скрытую дверь с боковыми шкафами и зеркалами. Белая гостиная используется для аудиенций и небольших собраний, а также была местом для официальной свадебной фотосессии принцессы Евгении.

Внизу на первом этаже находится одна из самых важных комнат – комната 1844 года. Именно здесь члены королевской семьи часто принимают самых выдающихся гостей – от президентов до знаменитостей. Королева также использует эту комнату для еженедельных аудиенций с премьер-министром Великобритании.

Синяя гостиная, пожалуй, самая роскошная во дворце. Комната декорирована синими флокированными обоями, а колонны расписаны под камень оникс.

Галерея изображений была создана архитектором Джоном Нэшем. Длинная комната размером 47 метров служит для соединения других парадных комнат и была задумана для королевской коллекции картин.

Также в королевском дворце есть комната с видом на сады, где Елизавета по традиции устраивает обед по прибытию приезжих глав государств.

Хотя в Букингемском дворце 775 комнат, королева регулярно пользуется только шестью из них, и все они расположены в ее частных апартаментах. Здесь спальня, отдельная гостиная, гардеробная и ванная.

Восточное крыло Букингемского дворца знаменито железными воротами, историческим балконом и огромным мемориалом королевы Виктории. Также в этой стороне есть желтая приемная королевы, которая выходит на передний двор и соединяется с соседними спальными комнатами для гостей и гардеробными. На сегодняшний день она используется для портретных съемок.

Внизу по коридору находится центральная комната. Некоторые предметы обстановки здесь были взяты из Королевского павильона в Брайтоне – бывшей королевской резиденции.

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